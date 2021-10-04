Video Dünya Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı | Video
Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı | Video

Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı | Video

04.10.2021 | 09:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da protestocular, Devlet Başkanı Obrador’un toplantısını bastı | Video 08:28
Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı | Video 04.10.2021 | 09:00
Hindistan’da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı viral oldu | Video 00:15
Hindistan’da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı viral oldu | Video 04.10.2021 | 09:00
Irak’ta polise yönelik intihar eylemcisi vuruldu! Üzerindeki patlayıcı böyle infilak etti | Video 00:28
Irak'ta polise yönelik intihar eylemcisi vuruldu! Üzerindeki patlayıcı böyle infilak etti | Video 03.10.2021 | 16:48
Roma’daki tarihi köprü yangında hasar gördü | Video 03:05
Roma’daki tarihi köprü yangında hasar gördü | Video 03.10.2021 | 15:00
Karayipler’deki Guanaja Adası’nda yangın: 200’den fazla ev ve iş yeri hasar gördü | Video 03:02
Karayipler’deki Guanaja Adası’nda yangın: 200’den fazla ev ve iş yeri hasar gördü | Video 03.10.2021 | 08:45
Meksika’da yerlilerin belediye başkanını kaçırma anı kamerada 01:14
Meksika’da yerlilerin belediye başkanını kaçırma anı kamerada 02.10.2021 | 09:09
İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi | Video 00:30
İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi | Video 01.10.2021 | 14:43
İspanya’da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı | Video 03:13
İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı | Video 01.10.2021 | 14:05
İran’ın Azerbaycan sınır hattında Hayber Fatihleri askeri tatbikat başladı | Video 04:56
İran’ın Azerbaycan sınır hattında "Hayber Fatihleri" askeri tatbikat başladı | Video 01.10.2021 | 13:17
Mindulle Tayfunu, Japonya’da etkisini göstermeye başladı | Video 01:11
Mindulle Tayfunu, Japonya’da etkisini göstermeye başladı | Video 01.10.2021 | 13:17
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video 00:54
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video 30.09.2021 | 12:49
İsrail’den Bahreyn’e ilk resmi ziyaret | Video 00:13
İsrail’den Bahreyn’e ilk resmi ziyaret | Video 30.09.2021 | 12:49
İngiltere’de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video 03:56
İngiltere'de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video 30.09.2021 | 11:02
James Bond’un No Time to Die galasında Kraliyet rüzgarı esti | Video 00:18
James Bond'un "No Time to Die" galasında Kraliyet rüzgarı esti | Video 30.09.2021 | 10:34
ABD’de şoke eden görüntüler! Evin bahçesine giren dev timsahı çöp bidonuyla yakaladı | Video 00:52
ABD'de şoke eden görüntüler! Evin bahçesine giren dev timsahı çöp bidonuyla yakaladı | Video 30.09.2021 | 10:40
Cezayir’de limanda demirli olan gemi yan yattı | Video 01:56
Cezayir’de limanda demirli olan gemi yan yattı | Video 30.09.2021 | 08:47
ABD polisi otoyolda yanan aracın sürücüsünü kurtardı | Video 00:27
ABD polisi otoyolda yanan aracın sürücüsünü kurtardı | Video 29.09.2021 | 15:32
Belçika’da uçak yolcuları için kağıt bilgi formu kaldırıldı | Video 01:34
Belçika’da uçak yolcuları için kağıt bilgi formu kaldırıldı | Video 29.09.2021 | 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi’de bir araya geldi 05:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02
İspanya’da nehrin ortasına yerleştirilen heykel korkuttu | Video 02:49
İspanya'da nehrin ortasına yerleştirilen heykel korkuttu | Video 29.09.2021 | 13:17

Meksika’da bir grup protestocu, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’ın basın toplantısını bastı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ağustos ayında Grace Kasırgası nedeniyle zarar görenlere sağlanan desteği görüşmek üzere Puebla eyaletinin Huauchinango şehrinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı, dışarıda toplanan yaklaşık 300 kişilik bir grubun binayı basması sonucu yarıda kesildi. Grace Kasırgası nedeniyle maddi zarara uğradıklarını ve hükümetin henüz kendilerine destek vermediğini savunan protestocular, basın toplantısının gerçekleştirildiği konferans binasının önünde toplandı. Pankart taşıyan ve hükümet karşıtı sloganlar atan grup daha sonra, güvenlik bariyerini aşarak toplantı salonuna girdi. Öfkeli grup burada da slogan atmaya devam ederken, Obrador konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Bazı protestocuların Obrador'un yanına kadar gelerek kendisiyle bizzat konuşmaya çalıştığı görüldü.

Obrador protestocuların toplantı odasında kalmalarını kabul etti ancak protestoculardan sessiz olmalarını ve konuşmasına izin vermelerini istedi. Daha sonra konu ile ilgili açıklama yapan Obrador, hükümetin Grace Kasırgası'ndan etkilenenlere ev eşyası, konut iyileştirme desteği sağlayacağı ve mahsul kaybı olan çiftçilere de maddi destek vereceğini söyledi.

Obrador konuşmasında ayrıca, yapılacak tüm destek ve yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini bildirirken, mevcut hükümetin daha önce hiç olmadığı kadar halka yardım ettiğini savundu.

Meksika'ya ilk olarak 19 Ağustos'ta Quintana Roo eyaletinde ulaşan Grace Kasırgası burada büyük bir hasara yol açmazken, Meksika Körfezi'nden batıya doğru ilerlemeye devam etmiş ve 2 gün sonra daha da şiddetlenerek 21 Ağustos'ta Veracruz eyaletinde tekrar karaya ulaşmıştı. Veracruz ve Puebla eyaletlerinde büyük hasara neden olan Grace Kasırgası'nda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce evde büyük hasar meydana gelmişti. Kasırga ayrıca, birçok tarım arazisinde de tahribata yol açmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA