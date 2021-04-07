Video Dünya NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!
07.04.2021 | 15:38

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu için geriye sayıma başladı. Eğer herhangi bir terslik olmazsa, Ingenuity, 11 Nisan'da Mars yüzeyinde uçacak. NASA bir yandan uçuş için son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan Kızıl Gezegen'den paylaşımlara da hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan NASA'nın paylaştığı yeni kare oldukça dikkat çekti. Perseverance, Mars'ta gökkuşağı yakaladı. Bu durum sosyal medyada ilginç iddialara neden oldu, fakat NASA konuyla ilgili bakın ne dedi...

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Son günlerde NASA'nın adını Perseverance ve Ingenuity'le birlikte sıklıkla duyuyoruz. Bunun en büyük nedeni tabii ki Ingenuity'nin Mars'ta uçmaya hazırlanması. Aslında ilk uçuş 8 Nisan'da gerçekleşecekti, fakat NASA helikopterin uçuşunu 11 Nisan Pazar gününe erteledi.

NASA yaptığı paylaşımlarla hem Ingenuity'nin durumunu, hem de Mars'ta neler olduğunu ortaya koyuyor. Ancak yeni paylaşılan bir kare oldukça dikkat çekti ve heyecanlandırdı. Söz konusu karede Mars'taki gökkuşağı görülüyor. Tabii ki bu fotoğraf sonrasında ilginç yorumlar yapıldı ve iddialar ortaya atıldı.

Bazı komplo teorisyenleri NASA'nın Mars'a gitmediğini ve aracın aslında Dünya'da bir yerde olduğunu öne sürerken, başka bir grup ise gökkuşağının yaşanabilir bir atmosferin kanıtı olduğunu ve Mars'ta uzaylıların yaşadığını belirtti. Çılgın iddialar arka arkaya sıralandı. Fakat işin gerçeği ise bambaşka.

Aslında söz konusu gökkuşağının göründüğü kare Perseverance'ın resmi Twitter sayfasında bir açıklamayla birlikte paylaşıldı. Açıklamaya göre mercek parlamasından dolayı gökkuşağı varmış gibi görünüyor. Açıklama tam olarak şu şekilde:

"Mars'ta gökkuşağı oluşabilir mi? Bu soru sıklıkla soruldu. Cevap ise hayır, Mars'ta gökkuşağının olması mümkün değil. Gökkuşağı, su damlacıklarından yansıyan ışık tarafından oluşturulur. Ancak Mars'ta bunun için yeterli sıvı su yok ve burası sıvı su için çok soğuk bir yer. Mercek parlaması nedeniyle Mars'ta sanki gökkuşağı varmış gibi görünüyor"

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