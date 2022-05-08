Rus helikopteri Ukrayna güçleri tarafından böyle düşürüldü | Video

Rusya-Ukrayna savaşı henüz 6. günündeyken, Ukrayna'nın sınırında olan Yılan Adası'nda Rus birlikleri tarafından kuşatılan 13 asker dünyanın gündemine oturmuş, askerlerin Rus birliklerine dair söyledikleri sözler çok konuşulmuştu. O günden beri tartışmaların odağında olan Yılan Adası ile ilgili Rusya ve Ukrayna tarafından çeşitli açıklamalar geldi. Ukrayna gece vakti Rusya'ya ait olan bir helikopteri düşürdüğünü açıklarken, Rusya ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Yılan Adası üzerindeki 2 bombardıman uçağını vurduklarını söyledi.