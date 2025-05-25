Video Dünya Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı | Video
Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı | Video

Rusya ile Ukrayna arasında 3. esir takası: 303'er kişi serbest bırakıldı | Video

25.05.2025 | 14:29

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde bugün 3'üncüsü gerçekleştirilen esir takasında karşılıklı 303'er esirin serbest bırakıldığını bildirdi.

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Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan takas anlaşmasının 3'üncü ve son günü tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma çerçevesinde bugün 303'er esirin takas edildiği bildirildi. Açıklamada, "Böylece, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları doğrultusunda, 23-25 Mayıs tarihleri arasında taraflar bine karşı bin kişilik bir esir takası gerçekleştirdi. Şu anda Rus askerleri Belarus Cumhuriyeti topraklarında bulunuyor. Burada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanıyor. Daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya, Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarına götürülecekler" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki takasın ilk aşaması Cuma günü gerçekleştirilmişti. Rusya'ya 270 asker ile 120 sivil geri dönmüş, karşılığında da Ukrayna tarafına 270 asker ve 120 sivil teslim edilmişti. Dün gerçekleştirilen ikinci aşamada ise, iki ülke 307'şer askeri takas etmişti.

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