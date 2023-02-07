Video Dünya Rusya’da apartmanda doğal gaz patlaması: 4 ölü | Video
Rusya’da apartmanda doğal gaz patlaması: 4 ölü | Video

Rusya’da apartmanda doğal gaz patlaması: 4 ölü | Video

07.02.2023 | 20:19

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Moskova’da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğinis açıkladı.

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