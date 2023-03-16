Video Dünya Rusya’da FSB binasında yangın: 1 ölü | Video
Rusya’da FSB binasında yangın: 1 ölü | Video

Rusya’da FSB binasında yangın: 1 ölü | Video

16.03.2023 | 16:44

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Rostov-na-Donu kentindeki binasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafaza biriminin kullandığı bir binada yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, gökyüzünü yoğun duman kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vassily Golubev, kısa devre sonucu çıkan yangının 800 metrekareye yayıldığını, akaryakıt ve madeni yağ bulunan konteynerlerin patladığını, iki duvarın çöktüğünü açıkladı. Rus medyası ise yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. 14 araç ve 63 itfaiye ile müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Rostov-on-Don, şu anda savaşta yoğun çatışmalara sahne olan Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine sınırı olan Güney Federal Bölgesi'nin idari merkezi.

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