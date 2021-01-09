Video Dünya SON DAKİKA: Düşen Endonezya uçağı ile ilgili resmi açıklama! Yolcu uçağı neden düştü? | Video

SON DAKİKA: Düşen Endonezya uçağı ile ilgili resmi açıklama! Yolcu uçağı neden düştü? | Video

SON DAKİKA: Düşen Endonezya uçağı ile ilgili resmi açıklama! Yolcu uçağı neden düştü? | Video
09.01.2021 | 15:43

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İçindeki 62 yolcu ile okyanusa düşen Endonezya'ya ait yolcu uçağı ile ilgili son dakika resmi açıklama yapıldı!

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