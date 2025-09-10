SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha
Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze, 2007'den bu yana kara, deniz ve havadan kuşatma altında. Açlık ve karanlık içinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilere umut olmak için Barselona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'ta bir dron saldırısı daha düzenlendi.
