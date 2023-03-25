Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video

ABD savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda Deyrizor ili ve ona bağlı Elbukemal ve Meyadin ilçesinde, İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.