Video Dünya Tayland Körfezi'nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Tayland Körfezi'nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Tayland Körfezi'nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

19.12.2022 | 14:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tayland Körfezi’nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:26
Tayland Körfezi'nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.12.2022 | 14:01
Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:08
Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:11
SON DAKİKA! Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 00:13
SON DAKİKA! Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 19.12.2022 | 09:33
Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 00:13
Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 19.12.2022 | 09:30
Rusya’da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 01:56
Rusya'da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 19.12.2022 | 09:16
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama | Video 01:13
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama | Video 19.12.2022 | 09:09
Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı | Video 01:15
Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı | Video 18.12.2022 | 15:22
Danimarkalı spikerden ırkçı sözler! Faslıları maymuna benzetti | Video 00:28
Danimarkalı spikerden ırkçı sözler! Faslıları maymuna benzetti | Video 18.12.2022 | 10:30
Berlin’de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı! Yaralılar var | Video 01:01
Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı! Yaralılar var | Video 16.12.2022 | 14:18
İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı | Video 01:03
İspanya’da fırtınada metro sular altında kaldı | Video 16.12.2022 | 12:29
Biden’dan Afrika Birliği’ne G20’ye katılın çağrısı | Video 03:25
Biden'dan Afrika Birliği'ne G20'ye katılın çağrısı | Video 16.12.2022 | 09:00
ABD’de F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü | Video 00:36
ABD’de F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü | Video 16.12.2022 | 09:04
Putin’den Türkiye için gaz merkezi açıklaması: Gelecek aylarda kurulabilir | Video 03:53
Putin'den Türkiye için gaz merkezi açıklaması: "Gelecek aylarda kurulabilir" | Video 15.12.2022 | 16:31
Rusya’da petrol tesisinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı | Video 01:38
Rusya'da petrol tesisinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı | Video 15.12.2022 | 14:57
Komşuları ona ’şeytanın çocuğu’ diyor! Hulk sendromu onu bu hale getirdi | Video 04:36
Komşuları ona 'şeytanın çocuğu' diyor! "Hulk sendromu" onu bu hale getirdi | Video 15.12.2022 | 13:18
ABD’de hortum: 3 kişi hayatını kaybetti! | Video 02:39
ABD’de hortum: 3 kişi hayatını kaybetti! | Video 15.12.2022 | 10:54
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 02:37
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 15.12.2022 | 08:56
Havaalanında feci olay! Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi | Video 00:23
Havaalanında feci olay! Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi | Video 15.12.2022 | 09:06
ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video 00:59
ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video 14.12.2022 | 09:29
Trafik polisi, dur ihtarına uymayan aracın kaputunda 4 kilometre gitti | Video 00:12
Trafik polisi, dur ihtarına uymayan aracın kaputunda 4 kilometre gitti | Video 14.12.2022 | 08:49

Tayland'da şiddetli fırtına nedeniyle batan donanma gemisinde bulunan 31 kayıp denizci için arama çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tayland Körfezi'nde etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamayan bir donanma gemisi su almaya başlamasının ardından battı. Tayland Kraliyet Ordusu'na ait HTMS Sutkhothai gemisinde yerel saatle 23.30 sıralarında elektrik kesintisi yaşandığı ve daha sonra ana motorun durmasıyla geminin kontrolden çıktığı açıklandı. Tayland Donanma Sözcüsü Adm Pokkrong Monthatpalin, yaklaşık 100'ün üzerinde mürettebatın bulunduğu gemide kayıp 31 denizci için helikopterler ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA