Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı | Video 24.03.2023 | 10:43 Tayvan’da bir etkinlik alanındaki dev çadırın şiddetli rüzgar nedeniyle uçup insanların üzerine düşmesi sonucu bir turist hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayvan'ın başkenti Taipei'de 2023 Tayvan Ulusal Yerli Oyunları'nın açılış törenine bir gün kala etkinlik alanında felaketten dönüldü. Onlarca kişinin bulunduğu etkinlik alanına kurulan dev çadır, aniden oluşan şiddetli rüzgarın etkisiyle havalandı. Yerinden sökülen çadır, panikle kaçışan insanların üzerine düştü. Bir Japon turistin ayağından hafif yaralandığı belirtildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanının olay öncesinden güvenlik açısından üç kez kontrol edildiği, ancak kazaya yol açan ani rüzgarın beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi. Hasar gören çadırın gece boyunca onarılıp yeniden kurulacağı kaydedildi.Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen turiste, özür amaçlı 2 bin Tayvan doları (yaklaşık bin 250 lira) ödeme yapıldığı öğrenildi.