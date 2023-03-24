Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı | Video
Tayvan’da bir etkinlik alanındaki dev çadırın şiddetli rüzgar nedeniyle uçup insanların üzerine düşmesi sonucu bir turist hafif yaralandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanının olay öncesinden güvenlik açısından üç kez kontrol edildiği, ancak kazaya yol açan ani rüzgarın beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi. Hasar gören çadırın gece boyunca onarılıp yeniden kurulacağı kaydedildi.
Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen turiste, özür amaçlı 2 bin Tayvan doları (yaklaşık bin 250 lira) ödeme yapıldığı öğrenildi.
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