Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit'teki ABD uçak gemisine ziyaret | Video
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ABD uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la birlikte Salı günü sabah uçak gemisini ziyaret etti.