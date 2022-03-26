Video Dünya Yunanistan'dan yeni provokasyon: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi!
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi!

Yunanistan'dan yeni provokasyon: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi!

26.03.2022 | 11:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yunanistan’dan yeni provokasyon: Sisam Adası’nda askeri geçit töreni düzenledi! 00:17
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi! 26.03.2022 | 11:39
Suudi Arabistan’da petrol deposu vuruldu 00:41
Suudi Arabistan’da petrol deposu vuruldu 26.03.2022 | 09:17
Ukrayna - Rusya savaşından yeni şok görüntüler! Rus askerinin cansız bedenleri... 00:23
Ukrayna - Rusya savaşından yeni şok görüntüler! Rus askerinin cansız bedenleri... 26.03.2022 | 09:17
ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız 06:35
ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız 25.03.2022 | 18:24
Emekli asker, Ukrayna’dan bir aslanı ve kurdu kendi minibüsüyle tahliye etti | Video 01:19
Emekli asker, Ukrayna’dan bir aslanı ve kurdu kendi minibüsüyle tahliye etti | Video 25.03.2022 | 15:18
Tayvan’ın nano teknoloji ile üretilen ’Ukrayna’ isimli orkidesi görücüye çıktı | Video 03:08
Tayvan’ın nano teknoloji ile üretilen 'Ukrayna' isimli orkidesi görücüye çıktı | Video 25.03.2022 | 14:53
AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için ABD ile anlaştı | Video 05:32
AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için ABD ile anlaştı | Video 25.03.2022 | 14:53
SON DAKİKA! Rusya, Ukrayna’yı İskender balistik füzeleriyle vurdu | Video 02:49
SON DAKİKA! Rusya, Ukrayna’yı İskender balistik füzeleriyle vurdu | Video 25.03.2022 | 13:24
Rusya Çernihiv’de sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 00:22
Rusya Çernihiv'de sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 25.03.2022 | 11:33
Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı | Video 02:55
Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı | Video 25.03.2022 | 10:23
Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi | Video 00:40
Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi | Video 25.03.2022 | 08:46
Adeta felaket filmi gibi! Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Irpin’de büyük yıkım | Video 00:37
Adeta felaket filmi gibi! Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Irpin'de büyük yıkım | Video 24.03.2022 | 16:28
Ukrayna ordusu Rusya’nın Orsk gemisini vurdu | Video 02:36
Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu | Video 24.03.2022 | 15:47
Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video 03:55
Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video 24.03.2022 | 15:47
Kiev’de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video 04:38
Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video 24.03.2022 | 14:18
Ukrayna’daki çatışmalarda yaralanan çocuklar Lviv’deki hastaneye getirildi | Video 04:26
Ukrayna'daki çatışmalarda yaralanan çocuklar Lviv’deki hastaneye getirildi | Video 24.03.2022 | 12:39
Zelenskiy’den Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı | Video 09:02
Zelenskiy'den Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı | Video 24.03.2022 | 10:16
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya, nükleer bir savaşı kazanamaz | Video 19:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya, nükleer bir savaşı kazanamaz" | Video 23.03.2022 | 16:32
Kiev’de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı | Video 00:35
Kiev’de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı | Video 23.03.2022 | 16:21
Rusya saldırıları sonrası, Mariupol hayalet şehre döndü | Video 00:29
Rusya saldırıları sonrası, Mariupol hayalet şehre döndü | Video 23.03.2022 | 16:05

Yunanistan, Lozan Anlaşması'na göre silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası’nda askeri geçit düzenleyerek Adalar Denizi'nde yeni bir provokasyona daha imza attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA