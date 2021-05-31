Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uzman isimden kritik yorumlar | Video

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırım aracı olarak ön plana çıkan altın için uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri araştırımaya devam ederken Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi.

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırım aracı olarak ön plana çıkan altın için uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri araştırımaya devam ederken Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi.