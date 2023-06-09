Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi rakamlar gündemde? | Video

Asgari ücret ne kadar olacak? İlk 5 ayda yüzde 15.26 çıkan enflasyon verisi burada dikkate alınacak. Enflasyon oranlarıyla birlikte refah payı da dikkate alınacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en erken önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor. Pazarlıklar sonrası asgari ücretin çift haneye çıkması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı..