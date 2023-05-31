Video Ekonomi Asgari ücrete temmuz zammı yolda! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video
Asgari ücrete temmuz zammı yolda! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video

Asgari ücrete temmuz zammı yolda! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video

31.05.2023 | 10:40

Yeni kabinenin pazartesi günü açıklanmasının ardından masaya gelecek öncelikli düzenlemelerden biri asgari ücrete zam olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni asgari ücrete ilişkin saha çalışmasını sürdürürken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için haziran ayında toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Asgari ücrette alt sınır belirlendi. işte konuşulan rakamlar.

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