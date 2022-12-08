Asgari ücrette zam pazarlığı! Tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video

Asgari ücrette zam pazarlığı! Tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı, 2. toplantı ise14 Aralık'ta yapılacak. İşçilerin beklentisi 7 bin 630 TL, kamuoyunun asgari ücret beklentisi 7 bin 845 TL. Peki 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar..