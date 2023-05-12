Video Ekonomi Bakan Bilgin: "Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak" | Video
Bakan Bilgin:

Bakan Bilgin: "Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak" | Video

12.05.2023 | 09:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'li herkesin ay sonuna kadar maaşlarının bağlanacağını açıkladı.

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