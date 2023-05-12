Bakan Bilgin: "Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak" | Video
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'li herkesin ay sonuna kadar maaşlarının bağlanacağını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Bakan Bilgin: "Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak" | Video 12.05.2023 | 09:49
04:48
07:13
13:33
04:18
04:48
Bakan Kirişci: "Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik" | Video 10.05.2023 | 15:45
05:15
02:43
08:36
08:36
03:23
01:29
02:40
04:56
04:39
EYT'lilere ikramiye müjdesi! Yarın hesaplara yatmaya başlıyor | Video 08.05.2023 | 09:48
04:54
Emeklilikte kural değişiyor! Az primle yüksek maaş avantajı | Video 08.05.2023 | 09:32
01:50
12:11
Bakan Kurum: "Zonguldak’ımıza bin 650 konut inşa ediyoruz’" | Video 07.05.2023 | 08:35
02:22