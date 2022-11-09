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OTOMATİK OYNAT
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Bakan Kirişci ‘Ekilmeyen alan kalmasın’ diyerek hedefleri duyurdu 09.11.2022 | 11:48
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TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekimi canlı izle! | Video 07.11.2022 | 09:21
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'21. Sabah İl Buluşması' programı, Ordu’da gerçekleştirildi | Video 01.11.2022 | 15:40
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2. Finansın Geleceği Zirvesi | CANLI YAYIN 31.10.2022 | 09:12
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İşte Togg'un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video 30.10.2022 | 21:54
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İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 30.10.2022 | 12:02
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TOGG heyecanı Türkiye'yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 30.10.2022 | 10:53
Türkiye için kuraklık riski var mı? Ekmeğe zam gelir mi? Ekmek üzerinden vatandaşa hakaret eden Cihan Kolivar'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Türkiye'nin tahıl stoku Tüm soruların cevaplarını A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci verdi.