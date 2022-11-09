Bakan Kirişci ‘Ekilmeyen alan kalmasın’ diyerek hedefleri duyurdu

Türkiye için kuraklık riski var mı? Ekmeğe zam gelir mi? Ekmek üzerinden vatandaşa hakaret eden Cihan Kolivar'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Türkiye'nin tahıl stoku Tüm soruların cevaplarını A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci verdi.