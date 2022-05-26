Essila Tekstil Kurucusu Buse Öztaş "Hayal etmekten korkmayın"

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Essila Tekstil Kurucusu Buse Öztaş SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Buse Öztaş "Hayal etmekten korkmayın. Hayallerinize sınır koymayın. Yola çıktığınızda sizi bu yoldan alıkoymak isteyen, size engel olmak isteyen veya motivasyonunuzu düşürmek isteyen, size itiraz eden insanları gördükçe de sevinin. Çünkü doğru yolda olduğunuzu düşünün. İlgisi olmayan veya başardığınızı görmek istemeyen insanların hepsi size itiraz edecektir" şeklinde konuştu.