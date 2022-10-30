EYT düzenlemesinde sona doğru! İşte EYT düzenlemesi hakkında tüm detaylar | Video
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) aralık ayında açıklanacak çalışmayı bekliyor. Peki EYT düzenlemesinde detaylar neler? Cevabı haberimizde.