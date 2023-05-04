Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek" | Video
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemde çıkan manipülatif haberlere cevap veren Kavcıoğlu, "Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor. Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek. Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor" dedi.
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