'Siber operasyon merkezi şart!'
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Siber saldırıların son dönemde arttığını söyleyen Platin Bilişim CEO’su Ayhan Bamyacı, “7/24 sistemlerin izlenmesi gerekiyor. Bunun için de siber operasyon merkezlerinin kurulması şart” dedi.
Son 3 ayda teknoloji ve e-ticaret sitelerine karşı siber saldırılar yoğunlaştı. A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında da bu konuya yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programa konuk olan Platin Bilişim CEO'su Ayhan Bamyacı konuyla ilgili çalışmaları anlattı.
Siber güvenliğin hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündeminde olduğunun altını çizen Bamyacı, her şeyden önce farkındalığın önemine değindi.