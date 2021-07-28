Video Ekonomi 'Siber operasyon merkezi şart!'

'Siber operasyon merkezi şart!'

'Siber operasyon merkezi şart!'
28.07.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

'Siber operasyon merkezi şart!' 26:43
'Siber operasyon merkezi şart!' 28.07.2021 | 10:41
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için temel veriler yükselişi destekliyor mu? 02:49
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için temel veriler yükselişi destekliyor mu? 27.07.2021 | 15:52
Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu? 03:34
Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu? 27.07.2021 | 15:49
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da majör olumsuz hikaye yok 03:23
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da majör olumsuz hikaye yok 27.07.2021 | 15:46
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 03:51
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 27.07.2021 | 15:41
Stratejist Mustafa Aşkın: Sözlü yönlendirmeler sertleşebilir 02:00
Stratejist Mustafa Aşkın: Sözlü yönlendirmeler sertleşebilir 27.07.2021 | 15:37
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Delta varyantı piyasalarda belirsizlik yarattı 02:24
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Delta varyantı piyasalarda belirsizlik yarattı 27.07.2021 | 15:34
SON DAKİKA: 2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'in zam talebi belli oldu! 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 02:43
SON DAKİKA: 2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'in zam talebi belli oldu! 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 26.07.2021 | 10:19
Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı | Video 05:31
Begüm Yachting’in sahibi Begüm Doğulu, şirketini kurmaya nasıl karar verdiğini ve hedeflerini anlattı | Video 19.07.2021 | 21:49
CRM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Satın alınan tatillerin arkasındaki gizli kahramanız 06:26
CRM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Satın alınan tatillerin arkasındaki gizli kahramanız" 16.07.2021 | 17:11
Yeme-içme sektörü toparlanıyor 21:10
Yeme-içme sektörü toparlanıyor 13.07.2021 | 17:08
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 02:12
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 13.07.2021 | 16:08
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 02:30
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 13.07.2021 | 16:06
Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 02:33
Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 13.07.2021 | 16:02
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir 01:48
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir 12.07.2021 | 15:46
Stratejist Cüneyt Paksoy: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde 1150 stop seviyesi 05:43
Stratejist Cüneyt Paksoy: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde 1150 stop seviyesi 12.07.2021 | 15:41
Ekonomist Belgin Maviş: Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi 05:45
Ekonomist Belgin Maviş: Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi 12.07.2021 | 15:37
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 03:47
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 12.07.2021 | 15:34
Mustafa Keskintürk: Varyantlar piyasaları diri tutuyor 01:45
Mustafa Keskintürk: Varyantlar piyasaları diri tutuyor 12.07.2021 | 15:30
Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri 42:33
Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri 09.07.2021 | 11:06

Siber saldırıların son dönemde arttığını söyleyen Platin Bilişim CEO’su Ayhan Bamyacı, “7/24 sistemlerin izlenmesi gerekiyor. Bunun için de siber operasyon merkezlerinin kurulması şart” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Son 3 ayda teknoloji ve e-ticaret sitelerine karşı siber saldırılar yoğunlaştı. A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında da bu konuya yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programa konuk olan Platin Bilişim CEO'su Ayhan Bamyacı konuyla ilgili çalışmaları anlattı.
Siber güvenliğin hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündeminde olduğunun altını çizen Bamyacı, her şeyden önce farkındalığın önemine değindi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA