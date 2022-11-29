Video Ekonomi SON DAKİKA: Asgari ücrette takvim netleşiyor! Bakan Bilgin TİSK VE TÜRK-İŞ başkanlarıyla görüşecek | Video
SON DAKİKA: Asgari ücrette takvim netleşiyor! Bakan Bilgin TİSK VE TÜRK-İŞ başkanlarıyla görüşecek | Video

SON DAKİKA: Asgari ücrette takvim netleşiyor! Bakan Bilgin TİSK VE TÜRK-İŞ başkanlarıyla görüşecek | Video

29.11.2022 | 12:11

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Son dakika... Milyonların merakla beklediği asgari ücret çalışmalarıyla ilgili önemli bir bilgi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirtti. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte detaylar...

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