SON DAKİKA: Asgari ücrette takvim netleşiyor! Bakan Bilgin TİSK VE TÜRK-İŞ başkanlarıyla görüşecek | Video
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Son dakika... Milyonların merakla beklediği asgari ücret çalışmalarıyla ilgili önemli bir bilgi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirtti. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte detaylar...