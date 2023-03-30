SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? | Video
Son dakika haberi: Emekli zammı ve bayram ikramiyesi artışları sonrası 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammı için çarpıcı bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, 'Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam var' dedi ve tarih verdi. Peki asgari ücret ara zammı ne kadar olacak?
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