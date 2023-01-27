Son Dakika: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, borç yapılandırma teklifi ile ilgili kanunun tamamlandığını belirterek, kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağını ifade etti. "Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında." diyen Elitaş, "Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek." ifadelerini kullandı.