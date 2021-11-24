Son Dakika: Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Mesele sadece ekonomi mi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:15
01:08
İsviçreli ekonomistin kur yorumu "Türkiye ile ilgisi yok" | Video 24.11.2021 | 09:12
43:36
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 23.11.2021 | 14:16
02:33
02:33
10:32
06:06
02:02
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 19.11.2021 | 16:13
02:23
Son dakika! Kamu bankalarından faiz indirimi | Video 19.11.2021 | 10:07
19:39
06:12
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 18.11.2021 | 14:20
04:06
21:38
KOBİ’ler için anında para transferi dönemi 17.11.2021 | 11:10
24:38
12:53
25:50
500 iş adamı Bakü’ye çıkarma yapacak | Video 10.11.2021 | 13:17
25:48
E-ihracat uçuyor | Video 10.11.2021 | 12:51
04:48
La Mia Oliva Kurucusu Burcu Efe "Zeytine bir vefa borcumuz var" | Video 10.11.2021 | 11:00
06:51
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 10.11.2021 | 10:12
02:12
Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 09.11.2021 | 11:32