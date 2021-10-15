14 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 14 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saat içinde 30 bin 709 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 203 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca terbirlere uyulması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'deki koronavirüs tablosunda güncel durum...