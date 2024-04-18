A Haber deprem merkezi Tokat'ta!

Son dakika haberleri... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından saha taramalarına başlandığını bildirdi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binalarda yıkım olduğuna dair ihbarların ulaştığını kaydetti. AFAD, Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığını duyurdu. İşte son dakika Tokat deprem haberinin ayrıntıları...