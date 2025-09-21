ABD ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Özellikle Gazze konusunu gündeme getireceğim, Türkiye'nin uluslararası barışa yaptığı katkılara değineceğim. Türkiye'nin yürüttüğü dış politikasını bir kere daha anlatacağım." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan öte yandan 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirtti.