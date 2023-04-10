Video Haber ABD’de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı | Video
ABD’de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı | Video

ABD’de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı | Video

10.04.2023 | 18:21

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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