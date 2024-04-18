AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan açıklama!

Son dakika haberi... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından saha taramalarına başlandığını bildirdi.