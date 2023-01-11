Aşkın, sevginin ve vefanın belgeseli! Bakan Kurum: "O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız" | Video
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce çıkan ve 10 gün süren yangında, evini alevler sarınca felçli eşi 73 yaşındaki Ayşe Deniz'e, "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek ölümü göze alan 71 yaşındaki İbrahim Deniz'in hikayesi belgesel oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, "O yangında eşini bırakmadı. Biz de onu bırakmayız" diyerek İbrahim Deniz'in yaşam hikayesi yürekleri dağladı.