Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla dikkatleri üzerinde toplayan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği bu kez ilçe tarihinin en büyük sentetik uyuşturucu hap yakaladı.
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