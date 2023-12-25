Bahçeli, DEM Partililer konuşurken Meclis'i terketti | Video
DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurul salonundan ayrılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
00:52
Bahçeli, DEM Partililer konuşurken Meclis'i terketti | Video 25.12.2023 | 15:12
03:31
Başkan Erdoğan: "Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz" | Video 25.12.2023 | 14:10
41:07
Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen 2. Pist Açılış Töreninde konuştu | Video 25.12.2023 | 13:51
02:11
Halk TV ve Tele 1’de terörle mücadele rahatsızlığı | Video 25.12.2023 | 13:37
00:33
Kafes-23 operasyonlarında yakalanan 96 şüpheli adliyeye gönderildi | Video 25.12.2023 | 12:24
04:41
01:24
Terör örgütüne hava operasyonu! 26 terörist etkisiz | Video 25.12.2023 | 11:03
00:24
03:41
Irak ve Suriye'ye hava harekatı! 30 terörist etkisiz | Video 25.12.2023 | 09:14
02:03
Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde “KALKAN-4” operasyonu! | Video 25.12.2023 | 08:38
00:27
Metina'da PKK'ya darbe! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü | Video 25.12.2023 | 08:09
00:24
00:31
Şehit cenazesinde CHP'ye tepki | Video 25.12.2023 | 05:56
05:17
18:56
Sabiha Gökçen'e yeni pist: Bakan Uraloğlu'ndan AHaber'e önemli açıklamalar 24.12.2023 | 17:38
07:19
Şehit Abdülkadir İyem, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı | Video 24.12.2023 | 16:20
07:30
Türkiye, kahraman şehitlerini böyle uğurladı | Video 24.12.2023 | 16:21
01:16
Bakan Güler'den yaralı askerlerimize ziyaret | Video 24.12.2023 | 15:08