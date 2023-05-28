Bakan Akar: "Asil milletimizin kararına saygı duyacağız" | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinde oyunu kullandı. Bakan Akar; "Asil milletimizin kararına saygı duyacağız. Şimdiden bu sonucun ülkemize, milletimize, devletimize, büyük ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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