Video Haber Bakan Akar: "Asil milletimizin kararına saygı duyacağız" | Video
Bakan Akar:

Bakan Akar: "Asil milletimizin kararına saygı duyacağız" | Video

28.05.2023 | 15:23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinde oyunu kullandı. Bakan Akar; "Asil milletimizin kararına saygı duyacağız. Şimdiden bu sonucun ülkemize, milletimize, devletimize, büyük ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. turunda oy vermek için oy kullanacağı Kayseri Lisesi'ne geldi. Burada oyunu kullanan Bakan Akar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada sonuçların Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek; "Bildiğiniz gibi uzunca bir süre Kayserimizde ülkemizin bekası için, refahı için, büyük Türkiye için neler yaptığımızı, neler yapacağımızı, neler yapılması gerektiğini vatandaşımızla paylaştık. Bilgilerimizi, görüşlerimizi, düşüncelerimizi çok değerli vatandaşlarımız dinledi. Şimdi artık söz sırası vatandaşımızda. Güven ve huzur içinde serbestçe, özgür iradeleriyle kararlarını verecekler. Tüm vatandaşlarımız oy hakkını kullanacaklar. Yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın sandığa gelme konusundaki kararlılığını ve saat 17.00'den sonra da oy verme işleminden sonrada huzur ve güven içerisinde sonuçları alacağız. Asil milletimizin kararına saygı duyacağız. Şimdiden bu sonucun ülkemize, milletimize, devletimize, büyük Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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