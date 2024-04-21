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Video Haber Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması | Video
Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması | Video

Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması | Video

21.04.2024 | 15:36

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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