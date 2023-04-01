Bakan Kurum: "Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Elazığ'da afet konutlarının temelini atacaklarını, aynı zamanda yeni sosyal konutların anahtar teslimlerinin yapılacağını duyurdu.
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