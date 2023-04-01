Video Haber Bakan Kurum: "Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz" | Video
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz" | Video

01.04.2023 | 10:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Elazığ'da afet konutlarının temelini atacaklarını, aynı zamanda yeni sosyal konutların anahtar teslimlerinin yapılacağını duyurdu.

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