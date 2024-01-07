Video Haber Bakan Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu | Video
Bakan Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu | Video

Bakan Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu | Video

07.01.2024 | 11:34

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

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