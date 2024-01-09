Bakan Özhaseki duyurdu "Malatya ayağa kalkacak" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'yı eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek "Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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