Bakan Özhaseki’den çarpıcı açıklamalar! İstanbul'un 4'te 1'i riskli: “Deprem için özel yasa hazırlayacağız” | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özhaseki İstanbul'un deprem riskine dikkat çekerek, İstanbul'daki binaların 4'te 1'inin riskli durumda olduğunu açıkladı. Bunlardan 600 bin konutun 7 ve üzeri bir depremde yıkılacağının altını çizen Özhaseki, “Deprem için özel yasa hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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