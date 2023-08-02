Bakan Özhaseki’den çarpıcı açıklamalar! İstanbul'un 4'te 1'i riskli: “Deprem için özel yasa hazırlayacağız” | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özhaseki İstanbul'un deprem riskine dikkat çekerek, İstanbul'daki binaların 4'te 1'inin riskli durumda olduğunu açıkladı. Bunlardan 600 bin konutun 7 ve üzeri bir depremde yıkılacağının altını çizen Özhaseki, “Deprem için özel yasa hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.