Video Haber Bakan Varank'tan İmamoğlu'na eleştiri: "Korta para bulabiliyor, hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor" | Video

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na eleştiri: "Korta para bulabiliyor, hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor" | Video

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na eleştiri:
23.05.2021 | 15:55

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; bir sene önce İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hastanenin yolunu bile yapmadığını söyledi. Varank; “Hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç’in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç’in üstünde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; bir sene önce İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hastanenin yolunu bile yapmadığını söyledi. Varank; "Hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç'in üstünde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler" dedi.

VARANK: "BİR SENEDE 1.8 MİLYON VATANDAŞIMIZA HİZMET VERMİŞ BİR HASTANEDEN BAHSEDİYORUZ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:
"Bundan bir sene önce biz İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Biliyorsunuz bizi eleştiriyorlardı. Bu şehir hastaneleri şöyle, bu şehir hastaneleri böyle. Gidip baksınlar. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ne kadar başarılı bir hastane. 1.8 milyon vatandaşımıza hizmet vermiş bir hastaneden bahsediyoruz. Bir sene zarfında.. 65 bin ameliyatın yapıldığı bir hastaneden bahsediyorum. Binlerce vatandaşımızın Covid tedavisinin yapıldığı bir hastanemizden bahsediyoruz. O kadar muhteşem bir hastane ki, vatandaşlarımız hastaneye girdikten çıkana kadar bize dua ediyorlar. Gerçekten çok müthiş bir hastane olmuş, hizmetleriyle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

"TEK BİLDİKLERİ İŞ MUHALEFET ETMEK"
"Biz aynı zamanda Türkiye'de yerli ve milli üretilen solunum cihazlarının ilk teslimini de o hastaneye yaptık. Yüzden fazla cihazı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne teslim ettik. İşte biz bu aşkla ve bu şevkle vatandaşımızın derdine çare olmak üzere büyük gayretle çalışıyoruz ama muhalefet ne yapıyor? Sadece eleştiriyor. Şehir hastanelerini eleştiremiyorlar. Neden? Çünkü görüyorlar bu pandemi döneminde ne kadar başarılı işler yaptılar. Tek bildikleri iş muhalefet etmek."

"KORTA PARA BULABİLİYOR AMA HASTANENİN YOLUNU YAPMAYA PARA BULAMIYOR"
"Ben size örnek vermek istiyorum. Biz bu hastaneyi büyük bir gayretle pandemi döneminde açılışını gerçekleştirdik. Bu hastanenin yollarının yapılması lazımdı. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolların yapım sorumluluğu kimde? Büyükşehir belediyelerinde. Biz bu hastaneyi büyük gayretle bitirdik ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o hastanenin bağlantı yolunu bile yapmadı. Pandemi döneminde bu halkın neye ihtiyacı var? Hastaneye ihtiyacı var. Bunun yolunu kim yapacak? Büyükşehir Belediyesi yapacak. Gidip o hastanenin yolunu bile yapmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Bir muhalefetten bahsediyoruz ama hizmetlerimizi eleştirmeye geldiğinde yalan ve yanlış şekilde bizi eleştiriyorlar. Ama o hastanenin (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç'in üstünde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler. Ben lütfen buradan tekrar söylemiş olayım. Bizim gayretimizi de görün. Muhalefetin siyaset ve hizmet anlayışını da lütfen görün diyorum"

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