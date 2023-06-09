Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik ‘Fren’ Operasyonu'nda 12 gözaltı | Video 09.06.2023 | 11:25 Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik 1.5 yıllık sürdürülen titiz takibin ardından düğmeye basıldı. Turistik kolaylıklar kapsamında 2018-2022 yılları arasında 240 milyon değerinde 115 aracı Türkiye’ye getirdiği belirlenen şüphelilere yönelik Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini duyurdu ve şimdiye kadar 12 şüpheli ile çok sayıda aracın ele geçirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan (KOM) uluslararası oto kaçakçılarına yönelik "Fren Operasyonu" yapıldı. Operasyonu ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Oto kaçakçılığına yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen araçları parçalayarak satan veya usulsüz tescil yaparak vergi kayıplarına yol açan suç grubu tespit edildi.

Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında yaklaşık 240 milyon TL değerinde 115 aracı Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye araç getirme sürecinde kurye olarak kullanıldığı tespit edildi. Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen titiz çalışmalar operasyonun düğmesine basıldı.

Bugün Konya merkezli olmak üzere Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya'da 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda şu ana kadar 12 kişi yakalandı, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildi.

Sosyal medya hesabından söz konusu operasyona ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini bildirdi.