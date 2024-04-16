Bakan Yerlikaya: “İnterpol’ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Kazakistan uyruklu Zharımbetov yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-27” operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov’un yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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