Video Haber Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video
Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video

Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video

05.03.2024 | 12:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat Servisi'ne çalıştığı tespit edilen 7 şüphelinin ‘Köstebek-2’ operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail İstihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'Köstebek-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı" ifadesini kullandı.

Türkiye sınırları içerisinde casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve istihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda; İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve Topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, operasyon sonucunda; ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, dinlenme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alete ve çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konulduğunu kaydetti.

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