Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat Servisi'ne çalıştığı tespit edilen 7 şüphelinin ‘Köstebek-2’ operasyonuyla yakalandığını bildirdi.
Türkiye sınırları içerisinde casusluk faaliyetlerine izin vermeyeceklerine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve istihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda; İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve Topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, operasyon sonucunda; ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, dinlenme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alete ve çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konulduğunu kaydetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
01:20
Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video 05.03.2024 | 12:03
00:52
MHP’li başkanın evine taşlı saldırı | Video 05.03.2024 | 11:40
00:39
'Bozdoğan-7' operasyonlarında 51 DEAŞ şüphelisi yakalandı | Video 05.03.2024 | 11:15
00:39
00:10
İmamoğlu’nun yine dili sürçtü: "İSKİ tam bir rezalet" | Video 05.03.2024 | 10:51
05:42
05:07
Okan Müderrisoğlu | Bir İstanbul analizi... 05.03.2024 | 09:54
03:44
Salih Tuna | Türklerin yüzde kaçı ahlaksız? 05.03.2024 | 09:52
03:08
Haşmet Babaoğlu | Tekmeleme oyunu 05.03.2024 | 09:49
01:01
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 09:23
31:45
02:17
Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi 04.03.2024 | 22:23
02:55
00:24
Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler 04.03.2024 | 22:09
02:20
A Haber muhabiri 4,9 büyüklüğünde depremin hissedildiği Bursa'dan aktardı 04.03.2024 | 22:05
03:30
SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! 04.03.2024 | 21:58
00:58
Mecidiyeköy metrobüs durağında insan seli 04.03.2024 | 20:53
01:26
02:06
Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız 04.03.2024 | 18:56