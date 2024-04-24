Bakan Yerlikaya: ‘Sibergöz-34’ operasyonları sonucu 47 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-34” operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Şüpheli şahısların Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan "Konteyner, Elektrikli Araba vb." ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan "ürün bedeli" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.
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