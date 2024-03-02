Balıkesir’de TIR kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’de İzmir-İstanbul otoyolunda 2 tırın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Tırın kasasında bulunan koyunlardan 20 civarı ise telef oldu.