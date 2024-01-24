Başkan Erdoğan: "Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar" | Video

Orta Vadeli Program ile ekonominin yol haritası çizildi. Enflasyon ivme kaybederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere Türkiye ekonomisi üzerine olumlu raporlar gelmeye başladı. CDS primi yıllar sonra ilk kez 300 baz puanın altını görürken, not görünümleri pozitife döndü. TCMB rezervleri rekor kırdı. Bu durumdan rahatsız olan lobi manipülatif haberlerle ekonomiyi hedef almaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik tetikçilik, siyasal ve sosyal manipülasyonlar ile memleketin ayağına çelme takmaya kalkıyorlar. Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor kırdı. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir zorluklarla temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozmak için harekete geçiyorlar." dedi.