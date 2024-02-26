Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'nin doğum günü tebriğinde bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey yaşım miktarınca gül gönderdi. Kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:22
Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı | Video 26.02.2024 | 17:06
20:19
04:57
Hulusi Akar'dan TOMTAŞ'a övgü: "Güzel ve örnek bir tesis" | Video 26.02.2024 | 16:10
01:56
03:17
06:56
Mahmut Övür | DEM'in İmamoğlu hesabı 26.02.2024 | 15:51
04:17
Hilal Kaplan | Kalorifer peteği Vileda sapı hazımsızlık ilacı 26.02.2024 | 15:48
02:44
Haşmet Babaoğlu | Almanya'ya diz çöktürmüşler, durumu fenaymış... 26.02.2024 | 15:46
05:49
Melih Altınok | Eskişehir bu kez CHP için çantada keklik değil 26.02.2024 | 15:43
04:12
03:36
Bahçesinde su arayan çiftçi gaz buldu | Video 26.02.2024 | 14:36
35:52
01:56
Başakşehir’den Başkan Erdoğan’ın doğum gününe özel şarkı | Video 26.02.2024 | 13:30
01:41
Başkan Erdoğan'ın 70. yaş günü vatandaşlar tarafından kutlandı | Video 26.02.2024 | 12:59
01:13
Sirkeci-Kazlıçeşme treni kalktı! Başkan Erdoğan, makinist koltuğunda | Video 26.02.2024 | 12:38
06:08
Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı | Video 26.02.2024 | 11:54
00:39
00:39
04:43