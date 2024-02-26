Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'nin doğum günü tebriğinde bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey yaşım miktarınca gül gönderdi. Kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler" dedi.