Video Haber Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine'yi kabul etti

01.02.2024 | 18:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.

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